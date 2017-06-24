Команда из Севастополя выиграла мини-футбольный турнир "Кубок Евгения Алдонина"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Команда севастопольской компании "Новацентр" стала победителем турнира по мини- футболу "Кубок Евгения Алдонина", который прошел в Крыму. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов турнира Сергей Пиньков.
Второе место заняла команда Московского института им. П. Герцена Минздрава России, третье - молокозавода "Новатор" (г. Джанкой, Крым).
"Турнир проводится в Крыму уже в третий раз. Сегодня он проходил в Евпатории. В нем приняли участие 16 команд - представителей компаний и предприятий из различных регионов России. Конечно, это не профессиональные игроки, но турнир важен, как элемент массового привлечения к спорту разных категорий наших граждан", - сказал он.
По словам Пинькова, турнир направлен на привлечение сотрудников различных компаний, организаций к активному и здоровому образу жизни.
Турнир "Кубок Евгения Алдонина" по мини-футболу проходит в Крыму в третий раз. К участию в турнире приглашаются команды сотрудников компаний и предприятий различной отраслевой сферы: банков, санаториев и пансионатов, промышленности, транспорта. Соревнования проходили на искусственных футбольных мини-полях в поселке Заозерное под крымским городом Евпатория.
Алдонин - уроженец Крыма, спортивную карьеру начинал в волгоградском "Роторе", затем выступал за московское ЦСКА, в составе которого стал обладателем кубка УЕФА, был игроком сборной России по футболу.