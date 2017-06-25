Серебряный призер Паралимпиады по следж-хоккею Двинянинов скончался на 32-м году жизни

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года в Сочи по следж-хоккею Андрей Двинянинов скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Причина смерти не указывается.
"Паралимпийский комитет России выражает глубочайшие соболезнования родным, друзьям, товарищам по команде, ушедшего на 32-м году жизни серебряного призера Паралимпийских игр по следж-хоккею в составе сборной России, двукратного чемпиона России в составе команды "Удмуртия", чемпиона России в составе команды "Югра", заслуженного мастера спорта России Андрея Двинянинова", - говорится в сообщении.
В составе сборной России нападающий также стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.