Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серебряный призер Паралимпиады по следж-хоккею Двинянинов скончался на 32-м году жизни

Спорт
25 июня, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Причина смерти не указывается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года в Сочи по следж-хоккею Андрей Двинянинов скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Причина смерти не указывается.

"Паралимпийский комитет России выражает глубочайшие соболезнования родным, друзьям, товарищам по команде, ушедшего на 32-м году жизни серебряного призера Паралимпийских игр по следж-хоккею в составе сборной России, двукратного чемпиона России в составе команды "Удмуртия", чемпиона России в составе команды "Югра", заслуженного мастера спорта России Андрея Двинянинова", - говорится в сообщении.

В составе сборной России нападающий также стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
19
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Болельщик сборной Мексики перед "Казань-Ареной"
8
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - Россия
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры
2
Роковой размен: Федор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
3
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
4
Гонщик "Формулы-1" Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана
5
Член Общественной палаты Коми и ее четырехлетний сын погибли в ДТП
6
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама