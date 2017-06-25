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Яхтсмен Крутских: на Спартакиаде всегда много достойных соперников

Спорт
25 июня, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Яхтсмен оценил условия в акватории Таганрога, где проходят соревнования

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Даниил Крутских

Даниил Крутских

©  ТАСС/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. На Спартакиаде учащихся России всегда выступает много достойных соперников. Такое мнение высказал яхтсмен из Санкт-Петербурга Даниил Крутских, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.

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"На первом этапе гонки погода была идеальная, это помогало, потом ветер резко начал усиливаться, пошел небольшой дождь, но это не помешало мне прийти первым во второй и третьей гонках, - сказал Крутских. - Первую закончил вторым - был фальстарт. Конкуренция на этой Спартакиаде, конечно, высокая. Достойные соперники есть всегда, вне зависимости от погодных условий".

Яхтсмен оценил условия в акватории Таганрога, где проходят соревнования. "Таганрогский залив - довольно специфическое место с точки зрения парусного спорта, - объяснил Крутских. - Здесь мелко, а волна достаточно короткая и тяжелая, приходится быстро ориентироваться. В гонке пытаешься лавировать волны и поддерживать одинаковую скорость с противником".

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Крутских считает, что в парусном спорте важна не только физическая подготовка, но и умение анализировать. "Каждый раз, когда я приезжаю в новую акваторию, сразу же изучаю ее, оцениваю погоду, местность, - сказал яхтсмен. - На дистанциях нужно не только быть хорошо подготовленным физическим, нужно еще и постоянно рассчитывать траекторию своего пути, думать, анализировать. Такого нет ни в одном виде спорта".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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