Яхтсмен Крутских: на Спартакиаде всегда много достойных соперников

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. На Спартакиаде учащихся России всегда выступает много достойных соперников. Такое мнение высказал яхтсмен из Санкт-Петербурга Даниил Крутских, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.

"На первом этапе гонки погода была идеальная, это помогало, потом ветер резко начал усиливаться, пошел небольшой дождь, но это не помешало мне прийти первым во второй и третьей гонках, - сказал Крутских. - Первую закончил вторым - был фальстарт. Конкуренция на этой Спартакиаде, конечно, высокая. Достойные соперники есть всегда, вне зависимости от погодных условий".

Яхтсмен оценил условия в акватории Таганрога, где проходят соревнования. "Таганрогский залив - довольно специфическое место с точки зрения парусного спорта, - объяснил Крутских. - Здесь мелко, а волна достаточно короткая и тяжелая, приходится быстро ориентироваться. В гонке пытаешься лавировать волны и поддерживать одинаковую скорость с противником".

Крутских считает, что в парусном спорте важна не только физическая подготовка, но и умение анализировать. "Каждый раз, когда я приезжаю в новую акваторию, сразу же изучаю ее, оцениваю погоду, местность, - сказал яхтсмен. - На дистанциях нужно не только быть хорошо подготовленным физическим, нужно еще и постоянно рассчитывать траекторию своего пути, думать, анализировать. Такого нет ни в одном виде спорта".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.