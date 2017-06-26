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Газета Bild опубликовала выдержки из внутреннего доклада ФИФА по делу о коррупции

Спорт
26 июня, 23:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, июня. /ТАСС

Доклад состоит из 430 страниц, немецкое издание планирует публиковать выдержки из него

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Представители ФИФА Майкл Гарсия и Ханс-Йоахим Эккерт

Представители ФИФА Майкл Гарсия и Ханс-Йоахим Эккерт

© EPA/WALTER BIERI, архив

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Немецкая газета Bild получила в свое распоряжение итоги внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции, проведенного Майклом Гарсией. Как отметило в понедельник издание, доклад состоит из 430 страниц, Bild планирует публиковать выдержки из него.

Расследование Гарсии привело к выдаче международных ордеров на арест и задержания шести футбольных функционеров в Цюрихе в мае 2015 года, а также к отстранению от работы ряда руководителей в ФИФА, напомнил таблоид.

По данным Bild, в докладе, в частности, говорится о том, что три члена исполкома ФИФА, обладавших правом голоса на выборах стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, перед голосованием отправились на вечеринку в Рио-де- Жанейро на частном самолете, который принадлежал Футбольной ассоциации Катара. Кроме того, расследование выяснило, что один бывший член исполкома сразу после процедуры голосования поздравил катарских функционеров с избранием их страны хозяйкой ЧМ-2022 и по электронной почте поблагодарил за перевод "нескольких сотен тысяч евро".

Как пишет Bild, еще 2 млн долларов неизвестного происхождения поступили на счет 10-летней дочери другого футбольного функционера. Среди ключевых объектов расследования, по информации газеты, является катарская Aspire Academy - один из крупнейших спортивных центров в мире.

Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года. Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт не нашел нарушений в процессе выборов на основе отчета главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии. Позже Гарсия заявил, что отчет Эккерта содержит неполные и ошибочные данные о ходе расследования, он подал апелляцию, которую позже ФИФА назвала безосновательной. По словам Гарсии, он передал Эккерту материал на 430 страницах, а после его редактирования осталось лишь 42.

После этого в декабре 2014 года Гарсия подал в отставку в связи с несогласием с тем, каким образом были преподнесены результаты его расследования итогов выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. На исполкоме ФИФА в Марракеше (Марокко) в конце декабря 2014 года было принято решение опубликовать доклад Гарсии. При этом сообщалось, что он не будет опубликован до окончания рассмотрения расследования комитета по этике в адрес нескольких членов исполкома ФИФА. Уже летом 2015 года в СМИ сообщилось, что доклад не будет опубликован до окончания расследования прокуратуры Швейцарии о коррупции в организации.

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