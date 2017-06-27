Комиссия СФ: Петербург ожидает до 8 млн гостей в год проведения ЧМ по футболу

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург ожидает около 7-8 миллионов гостей в год проведения в городе чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.
"В прошлом году Санкт-Петербург принял порядка пяти миллионов гостей, в этом мы ожидаем около шести миллионов. В следующем году ждем около семи-восьми миллионов гостей. Гостиницы у нас готовы, в них каждый год увеличивается номерной фонд", - сказал Кутепов.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.