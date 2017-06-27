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Агент футболиста "Аустрии" Кайоде сообщил об интересе к игроку московских клубов

Спорт
27 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее портал Championat.com сообщил, что 24-летним нигерийцем интересуются московские "Локомотив" и ЦСКА

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Оларенваджу Кайоде

Оларенваджу Кайоде

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий австрийской "Аустрии" Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в одном из московских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), которые выступят в еврокубках сезона-2017/18. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Франц Херцог.

Ранее портал Championat.com сообщил, что 24-летним нигерийцем интересуются московские "Локомотив" и ЦСКА. "Локомотив" по итогам сезона-2016/17 попал в групповой этап Лиги Европы, а ЦСКА - в квалификацию Лиги чемпионов. Еще одним московским клубом, получившим право сыграть в еврокубках, является чемпион страны "Спартак", который выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Действительно, два российских клуба очень заинтересованы в приобретении игрока, но уточнить, какие именно, я не могу по причине профессиональной этики. Один из названных вами клубов - правильный, второй клуб тоже из Москвы, но, повторюсь, назвать, какой именно, я не могу. Могу лишь сказать, что у обоих клубов многолетняя история, высокие амбиции и восхитительная фанатская поддержка, а, главное, оба клуба будут выступать в еврокубках в следующем сезоне", - сказал Херцог.

"Также Кайоде имеет предложения от клубов из Украины, Германии и Италии. Однако игрок крайне заинтересован играть в России, так как считает РФПЛ отличным трамплином для перехода в ведущие европейские чемпионаты. А, главное, в России пройдет чемпионат мира по футболу. В самое ближайшее время мы проведем переговоры с клубами, и вы все узнаете", - добавил он.

Кайоде в сезоне-2016/17 принял участие в 48 матчах за "Аустрию" во всех турнирах и забил 24 гола.

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