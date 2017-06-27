Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистами

Спорт
27 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Крайним сроком выплаты долгов является 1 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Лады"

Хоккеисты "Лады"

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Лада" погасил все задолженности перед игроками команды за минувший сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.

Ранее глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что тольяттинский клуб, как и "Адмирал", московское и минское "Динамо", а также выступавший в КХЛ "Медвешчак", имеют долги перед хоккеистами.

"Долги мы уже давно закрыли", - сказал Вдовин. "Лада" имела задолженность за апрель.

Крайним сроком выплаты долгов является 1 июля. В противном случае на клубы будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
Изменения регламента ПАСЕ связаны с антироссийскими настроениями
4
Суд признал виновными издателей журнала "Флирт" в организации проституции
5
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Темы дня
Загрузка...
Реклама