Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистами

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Лада" погасил все задолженности перед игроками команды за минувший сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин.
Ранее глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что тольяттинский клуб, как и "Адмирал", московское и минское "Динамо", а также выступавший в КХЛ "Медвешчак", имеют долги перед хоккеистами.
"Долги мы уже давно закрыли", - сказал Вдовин. "Лада" имела задолженность за апрель.
Крайним сроком выплаты долгов является 1 июля. В противном случае на клубы будет наложен штраф в размере 20% от суммы задолженности.