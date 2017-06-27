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В докладе Гарсии отсутствуют доказательства влияния на выборы страны-организатора ЧМ-2018

Спорт
27 июня, 18:36 дата обновления: 27 июня, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года

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©  EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Доказательств влияния на ход выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года нет. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии, который опубликован на сайте организации.

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"Нет никаких доказательств того, что заявочный комитет России вовлечен в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения [чемпионата мира]", - говорится в заключении доклада, посвященного выборам страны-хозяйки ЧМ-2018.

Во вторник ФИФА обнародовала полную версию доклада Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Выборы состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года - Катар.

В докладе Гарсии отмечается, что заявочный комитет не смог подтвердить некоторые контакты с членами исполкома ФИФА. Несмотря на вышесказанное, доказательств того, что заявочный комитет ЧМ-2018 пытался оказать влияние на ход выборов посредством взаимодействия с членами исполкома ФИФА, нет. Также расследование Гарсии не выявило нарушения правил поведения ФИФА, запрещающих дарение подарков, вознаграждение или оказание услуг сотрудникам ФИФА. Доказательств того, что заявочный комитет пытался гарантировать голоса в свою поддержку среди членов исполкома ФИФА, также не обнаружено.

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Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года. Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт не нашел нарушений в процессе выборов на основе отчета Гарсии. Позже Гарсия заявил, что отчет Эккерта содержит неполные и ошибочные данные о ходе расследования, он подал апелляцию, которую позже ФИФА назвала безосновательной. По словам Гарсии, он передал Эккерту материал на 430 страницах, а после его редактирования осталось лишь 42.

После этого в декабре 2014 года Гарсия подал в отставку в связи с несогласием с тем, каким образом были преподнесены результаты его расследования итогов выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. На исполкоме ФИФА в Марракеше (Марокко) в конце декабря 2014 года было принято решение опубликовать доклад Гарсии, при этом сообщалось, что он не будет опубликован до окончания рассмотрения расследования комитета по этике в адрес нескольких членов исполкома ФИФА. Уже летом 2015 года в СМИ сообщалось, что доклад не будет опубликован до окончания расследования прокуратуры Швейцарии о коррупции в организации. В понедельник стало известно, что немецкое издание Bild получило полный доклад в свое распоряжение, затем оно опубликовало выдержки из него.

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