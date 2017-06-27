ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала полную версию доклада Майкла Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Текст опубликован на сайте ФИФА.
В понедельник немецкое издание Bild опубликовало выдержки из доклада Гарсии, который занимал должность главы следственной палаты комитета по этике ФИФА.
"Комитет ФИФА по этике впервые соберется в новом составе на следующей неделе, уже планировалось использовать эту встречу для возможной публикации доклада, - говорится в пресс-релизе ФИФА. - Однако, поскольку документ незаконно попал в немецкую газету, новые председатели следственной и судебной палат комитета по этике ФИФА запросили немедленную публикацию полного отчета, чтобы избежать распространения любой вводящей в заблуждение информации".
Также отмечается, что на публикации отчета неоднократно настаивал президент ФИФА Джанни Инфантино, что также поддерживалось советом ФИФА со времени встречи в Мексике в мае 2016 года. Несмотря на регулярные просьбы, бывшие председатели комитета по этике ФИФА Корнел Борбели и Ханс-Йоахим Экерт отказывались публиковать отчет.
Выборы стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года - Катар.