Агент: Гончар очень помог в создании нужного микроклимата в клубе НХЛ "Питтсбург"

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сергей Гончар существенно помог в создании нужного микроклимата в команде, что помогло клубу выиграть Кубок Стэнли в двух сезонах подряд. Такое мнение ТАСС высказал агент Гончара Геннадий Ушаков.

Гончар входит в тренерский штаб "Питтсбурга" с сезона-2015/16, где отвечает за работу с защитниками. Ранее сам специалист сообщил ТАСС, что подпишет с клубом трехлетний контракт.

"Каждый раз контракт подписывали на год, а теперь - на три, поскольку весь тренерский штаб заключил соглашение на три года. Обращалось внимание на то, как он [Гончар] великолепно работает, а также на то, какой он великолепный человек, создающий микроклимат в команде, - сказал Ушаков. - Только он один может сделать грамотные точечные подсказки, поскольку за свою 20-летнюю с лишним карьеру в НХЛ он знает столько, чего может не знать никто. Надо еще признать, что в "Питтсбурге" в течение двух победных лет подряд не самая сильная защита".

По мнению агента, круг обязанностей Гончара в тренерском штабе увеличится. "Он и в этом году не только за защиту отвечал. Думаю, с нового сезона он будет находиться на скамейке во время матчей. Раньше его на скамейке не было, поскольку там находились тренеры, подписавшие контракт с клубом еще до Сергея", - отметил Ушаков.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 годы, играя за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14) и "Монреаль" (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 регулярном матче. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 - в качестве тренера.