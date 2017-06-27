Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: Гончар очень помог в создании нужного микроклимата в клубе НХЛ "Питтсбург"

Спорт
27 июня, 20:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Гончар входит в тренерский штаб "Питтсбурга" с сезона-2015/16, где отвечает за работу с защитниками

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Гончар

Сергей Гончар

© AP Photo/Keith Srakocic

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сергей Гончар существенно помог в создании нужного микроклимата в команде, что помогло клубу выиграть Кубок Стэнли в двух сезонах подряд. Такое мнение ТАСС высказал агент Гончара Геннадий Ушаков.

Смотрите также
Евгений Малкин

Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июле

Гончар входит в тренерский штаб "Питтсбурга" с сезона-2015/16, где отвечает за работу с защитниками. Ранее сам специалист сообщил ТАСС, что подпишет с клубом трехлетний контракт.

"Каждый раз контракт подписывали на год, а теперь - на три, поскольку весь тренерский штаб заключил соглашение на три года. Обращалось внимание на то, как он [Гончар] великолепно работает, а также на то, какой он великолепный человек, создающий микроклимат в команде, - сказал Ушаков. - Только он один может сделать грамотные точечные подсказки, поскольку за свою 20-летнюю с лишним карьеру в НХЛ он знает столько, чего может не знать никто. Надо еще признать, что в "Питтсбурге" в течение двух победных лет подряд не самая сильная защита".

Смотрите также
Марк-Андре Флери

Гончар: переход вратаря Флери в клуб НХЛ "Вегас" пойдет ему на пользу

По мнению агента, круг обязанностей Гончара в тренерском штабе увеличится. "Он и в этом году не только за защиту отвечал. Думаю, с нового сезона он будет находиться на скамейке во время матчей. Раньше его на скамейке не было, поскольку там находились тренеры, подписавшие контракт с клубом еще до Сергея", - отметил Ушаков.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 годы, играя за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14) и "Монреаль" (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 регулярном матче. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 - в качестве тренера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератаки
2
Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов вуза
3
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
4
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
5
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
6
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
7
Спецпрокурор: гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьми
Темы дня
Загрузка...
Реклама