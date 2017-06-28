Четыре российские теннисистки вошли в число "сеяных" на Уимблдоне

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова "посеяна" под седьмым номером в одиночном разряде Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Также среди "сеяных" в женском одиночном разряде оказалось три россиянки - Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (16) и Дарья Касаткина (29). Под первым номером "посеяна" немка Ангелик Кербер.
В мужском одиночном разряде в число "сеяных" вошел один россиянин - Карен Хачанов (31). Британец Энди Маррей возглавил "посев" в мужском турнире.
В женском парном разряде олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина "посеяны" под вторым номером.
Уимблдон пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.