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Четыре российские теннисистки вошли в число "сеяных" на Уимблдоне

Спорт
28 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В мужском одиночном разряде в число "сеяных" вошел один россиянин - Карен Хачанов

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/ERIK S. LESSER

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова "посеяна" под седьмым номером в одиночном разряде Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также среди "сеяных" в женском одиночном разряде оказалось три россиянки - Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (16) и Дарья Касаткина (29). Под первым номером "посеяна" немка Ангелик Кербер.

В мужском одиночном разряде в число "сеяных" вошел один россиянин - Карен Хачанов (31). Британец Энди Маррей возглавил "посев" в мужском турнире.

В женском парном разряде олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина "посеяны" под вторым номером.

Уимблдон пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.

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