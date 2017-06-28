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Совет директоров ITF выступил за проведение совместных финалов Кубков Дэвиса и Федерации

Спорт
28 июня, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Совет директоров Международной федерации тенниса выбрал швейцарскую Женеву в качестве предпочтительной заявки на проведение совместных финалов

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) выбрал швейцарскую Женеву в качестве предпочтительной заявки на проведение совместных финалов Кубка Дэвиса [мужской турнир среди национальных команд] и Кубка Федерации [женский турнир среди национальных команд] в 2018 - 2022 годах. Об этом сообщается на официальном сайте Кубка Дэвиса.

Заседание совета директоров ITF прошло во вторник в немецком Франкфурте. Среди конкурентов Женевы на проведение совместного финала значились Копенгаген (Дания), Майами (США), Стамбул (Турция), Турин (Италия), Ухань (Китай).

Совместный финал двух ведущих командных турниров, как ожидается, получит название World Cup of Tennis finals. Планируется, что соревнование пройдет на площадке Palexpo, рассчитанной на 18 тысяч зрителей. На данной арене проводит домашние матчи сборная Швейцарии по теннису. Всего на этом корте было сыграно 10 встреч в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

Окончательное решение по выбору места проведения финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации будет принято в августе 2017 года на генеральной ассамблее ITF во вьетнамском Хошимине.

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