Российский шорт-трекист Мигунов намерен сменить спортивное гражданство

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шорт-трекист Дмитрий Мигунов хочет сменить спортивное гражданство и начать выступать за другую страну. Об этом ТАСС сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Перед стартом сезона-2016/17 Мигунов, в то время второй номер национальной команды, был отстранен от выступлений за сборную России. Как сообщил ТАСС спортсмен, Кравцов отказал ему в выступлении за национальную команду по шорт-треку, заявив, что состав команды сформирован и дополнительных денег у федерации нет. Глава СКР, в свою очередь, заявил, что Мигунов имеет все возможности для того, чтобы принять участие в отборе в сборную.

"Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию - он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того, чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти какие-то другие пути. Наверное, ему будет проще попасть в команду страны, где конкуренция в сборной меньше", - заявил Кравцов.

Мигунов является победителем двух чемпионатов Европы в эстафете и обладателем двух Кубков мира на дистанции 500 метров.

Согласно правилу 109 устава Международного союза конькобежцев (ISU), спортсмен может соревноваться за страну-члена ISU, гражданином которой он является, или в той стране, где он проживает как минимум год. Если спортсмен хочет выступать за другую страну, он должен получить разрешение федерации той страны, которую он представлял до этого. Для регистрации нового спортсмена федерация должна предоставить специальный сертификат в ISU до 1 июля текущего года, после чего союз рассмотрит возможность смены спортивного гражданства.