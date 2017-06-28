Праздник бокса пройдет на Красной площади 22 июля

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России 22 июля проведет праздник бокса на Красной площади. Об этом сообщается в пресс-релизе федерации.
Праздничные мероприятия будут посвящены Дню российского бокса, который в этом году будет официально объявлен праздником. В этот день в Москве и ряде регионов страны пройдут масштабные мероприятия, в частности, на Красной площади состоятся бои профессиональных боксеров. Ранее сообщалось, что бои на Красной площади могут провести Михаил Алоян, братья Федор и Дмитрий Чудиновы, Егор Мехонцев.
Подробный план празднования будет озвучен 3 июля.