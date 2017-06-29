Фомина: Балахнин консультирует тренерский штаб женской сборной России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Бывший тренер мужской сборной России по футболу Сергей Балахнин является консультантом тренерского штаба женской национальной команды. Об этом на пресс-конференции сообщила главный тренер женской сборной Елена Фомина.

"Благодаря руководству Российского футбольного союза у нас есть тренер-помощник, консультант, это Сергей Николаевич Балахнин, который работал в тренерском штабе (Леонида) Слуцкого. Он, конечно, плохо знает женский футбол, но нас порадовала его заинтересованность", - сказала Фомина.

Также тренер женской команды рассказала, что ее тренерский штаб набирается опыта у штаба мужской сборной России. "Благодаря руководству РФС мы имеем возможность контактировать с мужской сборной, пообщаться с тренерами. Очень много полезного мы от них получили, учитывая, что Кубок конфедераций почти такой же турнир, как наш чемпионат Европы", - отметила Фомина.

Балахнин занимается тренерской работой с 1998 года. Он входил в тренерский штаб Слуцкого в мужской сборной России с 2015 по 2016 год и ушел из команды после чемпионата Европы во Франции.