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Фурсенко: "Зенит" потратит меньше, чем было выручено от продажи Халка, Витселя и Гарая

Спорт
29 июня, 17:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

На данный момент новичками "Зенита" стали Павел Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, а также Кристиан Нобоа

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно потратит на новых игроков меньше, чем было выручено от продажи Халка, Акселя Витселя и Эсекьеля Гарая. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

Летом прошлого года из "Зенита" ушли бразильский форвард Халк [китайский "Шанхай СИПГ"] и аргентинский защитник Эсекьель Гарай [испанская "Валенсия"], зимой команду покинул бельгийский полузащитник Аксель Витсель [китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"].

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Сергей Фурсенко

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"Мы ориентируемся на те суммы, которые мы выручили от продажи Халка, Витселя и Гарая. Это что-то в районе €120 миллионов. На деле, думаю, мы потратим гораздо меньше", - сказал Фурсенко.

"Потому что мы ведем переговоры таким образом, чтобы не платить все трансферные суммы сразу, а разбивать платежи на части. По некоторым игрокам платеж разбит на три года. В некоторых случаях мы договариваемся о получении игроков в аренду. Поэтому клуб не нарушит правила финансового fair play, установленных УЕФА", - добавил Фурсенко.

На данный момент новичками "Зенита" стали пять россиян: Павел Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, а также эквадорец Кристиан Нобоа.

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