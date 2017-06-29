Фурсенко: "Зенит" потратит меньше, чем было выручено от продажи Халка, Витселя и Гарая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно потратит на новых игроков меньше, чем было выручено от продажи Халка, Акселя Витселя и Эсекьеля Гарая. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.
Летом прошлого года из "Зенита" ушли бразильский форвард Халк [китайский "Шанхай СИПГ"] и аргентинский защитник Эсекьель Гарай [испанская "Валенсия"], зимой команду покинул бельгийский полузащитник Аксель Витсель [китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"].
"Мы ориентируемся на те суммы, которые мы выручили от продажи Халка, Витселя и Гарая. Это что-то в районе €120 миллионов. На деле, думаю, мы потратим гораздо меньше", - сказал Фурсенко.
"Потому что мы ведем переговоры таким образом, чтобы не платить все трансферные суммы сразу, а разбивать платежи на части. По некоторым игрокам платеж разбит на три года. В некоторых случаях мы договариваемся о получении игроков в аренду. Поэтому клуб не нарушит правила финансового fair play, установленных УЕФА", - добавил Фурсенко.
На данный момент новичками "Зенита" стали пять россиян: Павел Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, а также эквадорец Кристиан Нобоа.