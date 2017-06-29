Фурсенко: билеты на новый стадион "Зенита" должны стать главным дефицитом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Билеты на матчи футбольного клуба "Зенит" на новом стадионе должны стать главным дефицитом в Санкт-Петербурге. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Домашней ареной "Зенита" станет стадион на Крестовском острове, который во время Кубка конфедераций носит название "Санкт-Петербург". Новая арена вмещает 68 тысяч зрителей.

"Мы будем играть на новом стадионе уже с первого домашнего матча. Первое время в тестовом режиме. Уверяю, что через какое-то время стадион будет полон на каждом матче, независимо от соперника", - отметил Фурсенко.

"Важнее то, как будет играть ваша команда. Если Роберто Манчини (новый главный тренер "Зенита" - прим. ТАСС) построит то, о чем мы мечтаем, то главным дефицитом станут билеты на новый стадион", - добавил Фурсенко .

Он не исключил, что стадион может получить название "Газпром-Арена". "Такой вариант возможен. В любом случае стадион будет назван так, чтобы клуб мог получать дополнительный доход", - подчеркнул он.

Первый домашний матч "Зенита" в сезоне-2017/18 запланирован на 22 июля, во втором туре чемпионата команда примет казанский "Рубин".

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