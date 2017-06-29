Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроков

Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в ИстборнеСпорт 29 июня, 18:31
Холдинг "Швабе" приступил к испытаниям нового прибора наблюденияНовости партнеров 29 июня, 18:30
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казиноЭкономика и бизнес 29 июня, 18:19
Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроковСпорт 29 июня, 18:14
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-АнджелесомОбщество 29 июня, 18:08
Смартфоны на помойке: почему электронного мусора становится все большеОбщество 29 июня, 17:52
Фурсенко: билеты на новый стадион "Зенита" должны стать главным дефицитом в ПетербургеСпорт 29 июня, 17:51
КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июляСпорт 29 июня, 17:51
Фурсенко: "Зенит" полюбовно договорился с Луческу о расторжении контрактаСпорт 29 июня, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" строит новую команду, опираясь прежде всего на российских игроков. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.
На данный момент новичками "Зенита" стали пять россиян - воспитанники петербургского футбола Павел Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, игроки сборной России Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, а также эквадорец Кристиан Нобоа.
"Развитие российского футбола для нас - это приоритет номер один. Мы строим команду прежде всего опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель - это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом", - подчеркнул Фурсенко.
В начале июня новым главным тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини. "Прийти в команду в качестве тренера и что-то поменять в ней, усилить отдельные линии - сложно. Создать же новую команду с чистого листа - архисложная задача. Она под силу только единицам, Роберто Манчини - один из них", - отметил Фурсенко.
"Роберто - очень сильный тактик и стратег. Это один из немногих иностранных тренеров, способных создать новую российскую команду. Для усиления команды и создания конкуренции необходимы сильные иностранные игроки", - добавил Фурсенко, отметив, что в летнее трансферное окно "Зенит" получит минимум двух, максимум четырех иностранных игроков.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: tass.