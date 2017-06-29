Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" строит новую команду, опираясь прежде всего на российских игроков. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

На данный момент новичками "Зенита" стали пять россиян - воспитанники петербургского футбола Павел Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, игроки сборной России Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, а также эквадорец Кристиан Нобоа.

"Развитие российского футбола для нас - это приоритет номер один. Мы строим команду прежде всего опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель - это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом", - подчеркнул Фурсенко.

В начале июня новым главным тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини. "Прийти в команду в качестве тренера и что-то поменять в ней, усилить отдельные линии - сложно. Создать же новую команду с чистого листа - архисложная задача. Она под силу только единицам, Роберто Манчини - один из них", - отметил Фурсенко.

"Роберто - очень сильный тактик и стратег. Это один из немногих иностранных тренеров, способных создать новую российскую команду. Для усиления команды и создания конкуренции необходимы сильные иностранные игроки", - добавил Фурсенко, отметив, что в летнее трансферное окно "Зенит" получит минимум двух, максимум четырех иностранных игроков.

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