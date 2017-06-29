Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроков

Спорт
29 июня, 18:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

По словам президента "Зенита", итальянский тренер Роберто Манчини способен создать новую российскую команду

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" строит новую команду, опираясь прежде всего на российских игроков. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

На данный момент новичками "Зенита" стали пять россиян - воспитанники петербургского футбола Павел Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, игроки сборной России Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, а также эквадорец Кристиан Нобоа.

Смотрите также
Стадион "Санкт-Петербург"

Фурсенко: билеты на новый стадион "Зенита" должны стать главным дефицитом в Петербурге

"Развитие российского футбола для нас - это приоритет номер один. Мы строим команду прежде всего опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель - это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом", - подчеркнул Фурсенко.

В начале июня новым главным тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини. "Прийти в команду в качестве тренера и что-то поменять в ней, усилить отдельные линии - сложно. Создать же новую команду с чистого листа - архисложная задача. Она под силу только единицам, Роберто Манчини - один из них", - отметил Фурсенко.

"Роберто - очень сильный тактик и стратег. Это один из немногих иностранных тренеров, способных создать новую российскую команду. Для усиления команды и создания конкуренции необходимы сильные иностранные игроки", - добавил Фурсенко, отметив, что в летнее трансферное окно "Зенит" получит минимум двух, максимум четырех иностранных игроков.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: tass.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
8
Услугой комментария игр Кубка конфедераций для слабовидящих воспользовались 122 человека
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама