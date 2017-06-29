Мутко: одна из команд РФПЛ хотела бы тренироваться на Центральном стадионе Сочи

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Один из клубов Российской футбольной премьер-лиги хотел бы тренироваться на Центральном стадионе имени Славы Метревели в Сочи. Об этом вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил в четверг в городском пресс-центре Сочи.

"Одна команда хотела бы там тренироваться на [Центральном стадионе имени Славы] Метревели. До 60, если не более команд первого и второго дивизионов уже приезжают сюда (в Сочи - прим. ТАСС). Речь идет о [том, чтобы привлечь в город клубы] премьер-лиге", - отметил Мутко, не назвав клуб.

Центральный стадион имени Славы Метревели обладает сертификатом ПФЛ и РФС для проведения матчей всероссийских соревнований. Ранее сообщалось, что он закрывается на реконструкцию.