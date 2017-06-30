Яромир Ягр пожаловался на отсутствие предложений со стороны клубов НХЛ

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Чешский форвард Яромир Ягр заявил, что ему не поступает контрактных предложений от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующая запись появилась на странице спортсмена в Twitter.
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"Отовсюду я слышу, что все свободные игроки получили предложения от 10-12 клубов. Мне не поступило ни одного звонка. Наоборот, я пытаюсь дозвониться им, но никто не берет трубку", - иронично написал Ягр.
Ягр последние два года провел во "Флориде", в прошедшем сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю (1914), третье место - по числу заброшенных шайб в лиге (765), четвертое - по количеству проведенных игр (1711).