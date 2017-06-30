Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Информация о том, что нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может перейти в "Зенит", не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.
В четверг издание "Чемпионат.com" сообщило, что "Зенит" заинтересован в 27-летнем Смолове и готов предложить за него €30 млн.
"Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в "Зенит", что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности", - сказал Сарсания.
Смолов является лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России. Он был признан лучшим игроком страны 2016 года по результатам опроса еженедельника "Футбол". В активе Смолова 24 матча и восемь голов за сборную России.
Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что 1 июля медицинское обследование для "Зенита" пройдет 22-летний аргентинский полузащитник итальянской "Ромы" Леандро Паредес. На вопрос, насколько вероятен переход Паредеса в "Зенит", Сарсания ответил: "Давайте, немножко подождем".