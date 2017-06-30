Кузьмина стала бронзовым призером ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 62 кг

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Кузьмина заняла третье место в весовой категории до 62 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу.

В полуфинале россиянка уступила представительнице Ирана Кимие Алижадех Зенурин со счетом 6:9.

Эта медаль стала шестой для сборной России на этом чемпионате. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг. Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весовой категории до 53 кг, Михаил Артамонов - в весовой категории до 57 кг, Владислав Ларин - в весовой категории до 87 кг. Роман Кузнецов занял третье место в весе свыше 87 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.