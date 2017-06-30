Боксер Дунайцев получил индивидуальную лицензию и выступит на ЧМ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Виталий Дунайцев получил лицензию и выступит на чемпионате мира по боксу в Гамбурге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.

"Все, кто завоевал лицензии, выступят на чемпионате мира. Также лицензию от Европейской конфедерации бокса получил Виталий Дунайцев", - сказал Кравцов.

Ранее национальная команда завоевала семь лицензий на чемпионате Европы в Харькове.

Чемпионат мира пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.