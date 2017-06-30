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Пятикратный чемпион ОИ велогонщик Уиггинс намерен участвовать в Играх-2020 в гребле

Спорт
30 июня, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Британец начал заниматься греблей после завершения карьеры, чтобы держать себя в хорошей форме, но стал показывать неплохие результаты

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Брэдли Уиггинс

Брэдли Уиггинс

© EPA/ALEJANDRO ERNESTO

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Эндрю Уиггинс планирует принять участие на Олимпийских играх в Токио в 2020 году в соревнованиях по академической гребле. Об этом спортсмен рассказал британской газете The Daily Mail.

Уиггинс завершил профессиональную карьеру велогонщика в 2016 году в возрасте 36 лет. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл свое пятое олимпийское золото в мужской командной гонке преследования в составе сборной Великобритании.

"Я начал заниматься греблей после завершения карьеры, чтобы держать себя в хорошей форме, но стал показывать неплохие результаты и решил заняться греблей профессионально. Сейчас я тренируюсь семь дней в неделю. В декабре я буду участвовать в чемпионате Великобритании. Посмотрим, как далеко смогу зайти, возможно, замахнусь на шестое олимпийское золото", - заявил 37-летний Уиггинс.

По словам британца, время, которое он показывает на гребном тренажере, вселяет в него уверенность, что он сможет побороться за звание первого спортсмена, который выиграет олимпийское золото в двух разных видах спорта. "Я не знаю, как далеко зайду, сейчас для меня это выглядит, как "о да, шанс поехать на еще одну Олимпиаду". Сейчас я далек от этой цели, но если буду тренироваться 18 месяцев, то смогу ли я добиться нужных результатов?", - добавил британец.

Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, четыре золота он завоевал в соревнованиях на треке и еще одно - на шоссе. Также он восемь раз становился чемпионом мира (семь - на треке, один - на шоссе). В 2012 году он выиграл самую престижную шоссейную веломногодневку "Тур де Франс". 7 июня 2015 года Уиггинс установил часовой рекорд езды, проехав 54 тысячи 526 метров.

Хакерская группа Fancy Bears в сентябре 2016 года опубликовала на своем сайте документы, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. В списке значилась и фамилия Уиггинса, которому был разрешен прием триамцинолона (гормонального препарата) в период, когда он выиграл "Тур де Франс". Позднее Национальное антидопинговое агентство Великобритании начало расследование в отношении велогонщика и команды Sky, за которую выступал спортсмен.

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