Семья погибшего в аварии с участием Винус Уильямс подала на теннисистку в суд

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Семья мужчины, погибшего в автокатастрофе, которая была спровоцирована американской теннисисткой Винус Уильямс, подала на спортсменку в суд. Об этом сообщает агентство Associated Press.

9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Супруга погибшего мужчины осталась в живых. Позднее адвокат теннисистки заявил, что полиция не считает Уильямс виновной в аварии.

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз - в одиночном разряде (2000).