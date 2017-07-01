Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасности

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий клуба "Барселона" Лионель Месси в пятницу женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias, ведущий трансляцию из отеля, где проходила церемония.
За несколько дней до свадьбы отец футболиста Хорхе Месси встретился с представителями Министерства безопасности для обсуждения готовящихся мероприятий. По случаю торжества в городе были приняты дополнительные меры безопасности - были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, отель, в котором проходит церемония, находится под охраной частной фирмы.
На свадьбу были приглашены 260 гостей. В Росарио, в частности, прибыли игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой - колумбийской певицей Шакирой, а также футболисты Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин. На празднике также присутствуют двое сыновей влюбленных и их друзья детства.
Месси и Рокуццо, которые состоят в отношениях уже более десяти лет и знакомы с детства, предпочли гражданскую церемонию свадьбе в церкви. В качестве подарков молодожены предложили своим гостям сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси, созданный для оказания помощи детям. Платье для торжественного мероприятия, на которое были аккредитованы 157 аргентинских и иностранных журналистов, изготовила дизайнер из Испании Роза Клара.
Месси выиграл со сборной своей страны летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии. Команда завоевала серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Кроме этого, аргентинец три раза становился вторым в розыгрыше Кубка Америки (2007, 2015, 2016).
В составе каталонского клуба Месси стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.