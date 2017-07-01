Назаров: решение IAAF позволить тренеру сопровождать атлета на ЧМ является положительным

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить личному тренеру или иному лицу сопровождать спортсмена на чемпионате мира в Лондоне является положительным моментом. Такое мнение ТАСС выразил старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Ранее в распоряжении ТАСС оказался документ со сводом правил IAAF для нейтральных спортсменов, которые примут участие в турнире. В нем, помимо прочего, значится, что каждый нейтральный атлет имеет право заявить на турнир одного сопровождающего, при этом необязательно, чтобы этот человек был тренером спортсмена, однако он может подать заявку на получение удостоверения персонального тренера.

"Решение IAAF позволить личному тренеру спортсмена ехать на чемпионат мира вместе со своим подопечным, конечно, является положительным моментом, - сказал Назаров. - Если ехать одному, то это обязательно скажется не в лучшую сторону на результате. Здорово было бы, если бы до чемпионата мира допустили хотя бы 25 наших спортсменов, была бы какая-никакая команда. Если бы на Олимпиаде в Рио- де-Жанейро Дарья Клишина была бы не одна, то она бы, уверен, выступила лучше".

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Вера Ребрик и Анжелика Сидорова, а также девять юниоров.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа 2017 года.