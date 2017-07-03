Уимблдонский теннисный турнир стартует без Шараповой и Серены Уильямс

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Третий турнир серии Большого шлема и главное соревнование на траве в теннисном календаре Уимблдон стартует в понедельник в Лондоне.

В нынешнем году Уимблдон пропустят сильнейшие теннисистки мира последних лет - взявшая отпуск в связи с беременностью американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова, получившая травму. Надрыв мышцы вынудил Шарапову пропустить почти весь "травяной" сезон, и она рискует не выступить на Открытом чемпионате США в августе-сентябре. Рейтинговых очков россиянке, которая лишь в апреле отбыла дисквалификацию за употребление мельдония, не хватит для попадания в основную сетку турнира в Нью-Йорке, и ей остается рассчитывать на "уайлд-кард" либо выступать в квалификации.

В отсутствие Уильямс и Шараповой в женском турнире на Уимблдоне возможна очередная сенсация - как на прошедшем в мае парижском Roland Garros, где победила Елена Остапенко из Латвии. На "Уимблдоне" Остапенко получила лишь 13-й номер посева, а возглавляет женский рейтинг немка Ангелик Кербер. Седьмой посев получила Светлана Кузнецова, 15-й - Елена Веснина, 16-й - Анастасия Павлюченкова, 29-й - Дарья Касаткина.

В основной сетке женского турнира также выступят Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Евгения Родина, Ирина Хромачева и успешно преодолевшие квалификацию Анна Блинкова и Анастасия Потапова.

10-й номер посева на Уимблдоне, 37-летняя американка Винус Уильямс в начале июня попала в аварию в штате Флорида, в результате которой погиб 78-летний водитель другого автомобиля. В четверг стало известно, что полиция не считает Винус виновницей катастрофы: погибший сам врезался в ее внедорожник, когда она проезжала светофор на зеленый свет. Старшая сестра Серены Уильямс выступит на Уимблдоне, где Винус побеждала пять раз с 2000 по 2008 гг.

Хачанов - в числе "сеянных"

В мужском турнире получил 30-й номер посева россиянин Карен Хачанов. Первой ракеткой Уимблдона является британец Энди Маррей, второй номер посева - у серба Новака Джоковича, третий - у Роджера Федерера из Швейцарии, который пропустил Roland Garros, чтобы лучше подготовиться к выступлению на любимых травяных кортах. Уимблдон Феререр выигрывал семь раз и в случае очередного титула единолично станет рекордсменом турнира - сейчас швейцарец делит первенство с американцем Питом Сампрасом.

В основной сетке мужского турнира получили право выступить Дмитрий Турсунов, Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Евгений Донской и пробившийся через квалификацию Андрей Рублев.

Королевская семья и клубника со сливками

Уимблдонский турнир является старейшим теннисным соревнованием в мире, впервые победитель здесь был определен 140 лет назад. Все эти годы турнир проходил на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, расположенного районе Уимблдон на юго-западе британской столицы.

Турнир в Уимблдоне славится своими традициями - в первую очередь это касается дресс-кода: участники должны выступать в белой форме, теннисисты и судьи называют друг друга исключительно "джентльмен" и "леди", а главным лакомством для зрителей является клубника со сливками. Регулярно матчи Уимблдонского турнира посещают члены королевской семьи.

На турнире также будут определены победители в парных разрядах и миксте, пройдут соревнования среди юниоров, колясочников, ветеранов тенниса и почетных гостей. Уимблдон пройдет на открытых травяных кортах в течение двух недель и завершится 16 июля, общий призовой фонд турнира составляет £31,6 млн ($41 млн).

Год назад одиночные турниры на Уимблдоне выиграли Энди Маррей и Серена Уильямс. В "открытую" эру чаще других мужской турнир выигрывали американец Сампрас и Федерер (по семь раз), российским теннисистам лондонский этап Большого шлема не покорялся.

Женский турнир девять раз выигрывала Мартина Навратилова, в разные годы представлявшая Чехословакию и США, по семь титулов - у немки Штеффи Граф и Серены Уильямс.

В 2004 году первой российской чемпионкой Уимблдона стала Шарапова, она же в 2011 году уступила в финале чешке Петре Квитовой, а годом ранее Вера Звонарева проиграла Серене Уильямс.