Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IAAF позволила Афанасьевой претендовать на участие в ЧЕ, когда прием заявок уже завершился

Спорт
3 июля, 21:29 дата обновления: 3 июля, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Афанасьева является победительницей и серебряным призером первенства России в спортивной ходьбе на 20 км

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Lionel Cironneau

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила российскую легкоатлетку Клавдию Афанасьеву до выступления на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

21-летняя спортсменка получила разрешение принять участие в том числе и в молодежном чемпионате Европы (спортсмены до 23 лет), который пройдет в Польше 13-16 июля. Как сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации, срок приема заявок на участие в молодежном первенстве в Польше истек в понедельник, 3 июля, в 14 часов по среднеевропейскому времени.

Пока единственным членом сборной России по легкой атлетике, кто выступит в Польше, является Кристина Сивкова, специализирующаяся в беге на 100 метров.

Афанасьева является победительницей и серебряным призером первенства России в спортивной ходьбе на 20 км, чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 10 000 метров, а также победительницей Кубка Европы в ходьбе на 10 км.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности разрешение от IAAF получили 24 российских спортсмена, в том числе прыгунья в длину Дарья Клишина, прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков.

Смотрите также

Шляхтин: около сорока легкоатлетов РФ ждут решения IAAF по индивидуальным заявкам

Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августа

IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМ

Индивидуальные заявки в IAAF за последний месяц подали 29 российских легкоатлетов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
2
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
3
Правительство РФ запретило оставлять детей в припаркованных машинах
4
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
5
В Бостоне автомобиль врезался в толпу
6
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама