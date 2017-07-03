IAAF позволила Афанасьевой претендовать на участие в ЧЕ, когда прием заявок уже завершился

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила российскую легкоатлетку Клавдию Афанасьеву до выступления на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
21-летняя спортсменка получила разрешение принять участие в том числе и в молодежном чемпионате Европы (спортсмены до 23 лет), который пройдет в Польше 13-16 июля. Как сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации, срок приема заявок на участие в молодежном первенстве в Польше истек в понедельник, 3 июля, в 14 часов по среднеевропейскому времени.
Пока единственным членом сборной России по легкой атлетике, кто выступит в Польше, является Кристина Сивкова, специализирующаяся в беге на 100 метров.
Афанасьева является победительницей и серебряным призером первенства России в спортивной ходьбе на 20 км, чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 10 000 метров, а также победительницей Кубка Европы в ходьбе на 10 км.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности разрешение от IAAF получили 24 российских спортсмена, в том числе прыгунья в длину Дарья Клишина, прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков.