В IAAF получили доказательства влияния уровня тестостерона на результаты спортсменок

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила новые доказательства, которые помогут оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о блокировке правила гиперандрогенизма, по которому к стартам не допускались спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок спринтера из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста - в ее анализах было обнаружено повышенное содержание мужского гормона тестостерона. Чанд оспорила это решение в CAS, и в июле 2015 года по итогам слушания ее дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма в связи с недостаточной научной доказательной базой и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость результатов от уровня мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.

В Британском журнале спортивной медицины в понедельник была опубликована статья с результатами исследования проблемы гиперандрогенизма. Оно, в частности, показало, что в определенных случаях спортсменки с высоким уровнем тестостерона получают конкурентное преимущество от 1,8% до 4,5% по сравнению со спортсменками с более низким уровнем тестостерона.

В исследовании были проанализированы на концентрацию андрогенов 2127 проб крови, полученные от спортсменов, участвовавших в чемпионатах мира 2011 и 2013 годов.

В IAAF подчеркнули, что продолжат сбор доказательств по данному делу для повторного рассмотрения в суде, но данный процесс никак не отразится на участии спортсменок в чемпионате мира, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне.