Трибуны на 3500 мест возведут на Красной площади в преддверии вечера бокса 22 июля

Олег Маскаев и Роберт Хоукинс (слева направо) во время боя на шоу "Звезды ринга на Красной площади", 2008 год © Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Трибуны на 3500 сидячих мест будут установлены на Красной площади в преддверии боксерского вечера 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Будут возведены трибуны на 3500 мест. Также будут и места для просмотра боев стоя, их число фактически не ограничено. Экраны по всему периметру будут транслировать бой", - сказал собеседник агентства.

Вечер бокса с участием Михаила Алояна, Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и других боксеров пройдет на Красной площади 22 июля.