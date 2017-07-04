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Трибуны на 3500 мест возведут на Красной площади в преддверии вечера бокса 22 июля

Спорт
4 июля, 9:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как рассказали ТАСС в пресс-службе промоутерской компании "Патриот", также будут и места для просмотра боев стоя

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Олег Маскаев и Роберт Хоукинс (слева направо) во время боя на шоу "Звезды ринга на Красной площади", 2008 г.

Олег Маскаев и Роберт Хоукинс (слева направо) во время боя на шоу "Звезды ринга на Красной площади", 2008 год

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Трибуны на 3500 сидячих мест будут установлены на Красной площади в преддверии боксерского вечера 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Будут возведены трибуны на 3500 мест. Также будут и места для просмотра боев стоя, их число фактически не ограничено. Экраны по всему периметру будут транслировать бой", - сказал собеседник агентства.

Вечер бокса с участием Михаила Алояна, Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и других боксеров пройдет на Красной площади 22 июля.

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