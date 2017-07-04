Трибуны на 3500 мест возведут на Красной площади в преддверии вечера бокса 22 июля

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Трибуны на 3500 сидячих мест будут установлены на Красной площади в преддверии боксерского вечера 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
"Будут возведены трибуны на 3500 мест. Также будут и места для просмотра боев стоя, их число фактически не ограничено. Экраны по всему периметру будут транслировать бой", - сказал собеседник агентства.
Вечер бокса с участием Михаила Алояна, Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и других боксеров пройдет на Красной площади 22 июля.