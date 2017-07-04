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Боксеры Лебедев и Флэнаган прилетели в Екатеринбург на бой

Спорт
4 июля, 9:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

Поединок пройдет 9 июля

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган прилетели в Екатеринбург для проведения поединка. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

Бой между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Лебедевым и Флэнэганом состоится 9 июля.

"Оба бойца прилетели в Екатеринбург. В четверг у них состоится открытая тренировка перед Театром драмы. В субботу пройдет итоговое взвешивание", - сказал Титов.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.

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