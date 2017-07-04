Боксеры Лебедев и Флэнаган прилетели в Екатеринбург на бой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган прилетели в Екатеринбург для проведения поединка. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов.
Бой между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Лебедевым и Флэнэганом состоится 9 июля.
"Оба бойца прилетели в Екатеринбург. В четверг у них состоится открытая тренировка перед Театром драмы. В субботу пройдет итоговое взвешивание", - сказал Титов.
В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.