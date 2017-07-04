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Реванш Чудинов - Гроувз может пройти в начале 2018 года

Спорт
4 июля, 12:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам главы промоутерской компании "Патриот" Умара Кремлева, до возможного реванша с англичанином Федор Чудинов проведет два восстановительных боя

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Федор Чудинов в начале 2018 года может провести реванш с "суперчемпионом" мира Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) англичанином Джорджем Гроувзом. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Патриот" Умар Кремлев.

Чудинов в конце мая в английском Шеффилде проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул "суперчемпиона" ВБА в весовой категории до 76,2 кг.

"Федор проведет два восстановительных боя, а потом возможен реванш. Гроувз не хочет его проводить, но мы пытаемся работать в этом направлении", - сказал Кремлев.

В послужном списке Чудинова 14 побед (10 - нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 - нокаутом) и три поражения.

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