Реванш Чудинов - Гроувз может пройти в начале 2018 года

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Федор Чудинов в начале 2018 года может провести реванш с "суперчемпионом" мира Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) англичанином Джорджем Гроувзом. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Патриот" Умар Кремлев.
Чудинов в конце мая в английском Шеффилде проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул "суперчемпиона" ВБА в весовой категории до 76,2 кг.
"Федор проведет два восстановительных боя, а потом возможен реванш. Гроувз не хочет его проводить, но мы пытаемся работать в этом направлении", - сказал Кремлев.
В послужном списке Чудинова 14 побед (10 - нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 - нокаутом) и три поражения.