Ротенберг: все клубы ВХЛ примут участие в "Кубке Шелкового пути"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клубы Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и ряд китайских команд примут участие в турнире "Кубок Шелкового пути". Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Во вторник ФХР, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Соглашение об организации турнира, который будет проходить с сезона-2018/19, было подписано в рамках меморандума.
"Никакого конфликта с другими соревнованиями в условиях плотного хоккейного календаря нет. Проект будет создан на базе ВХЛ и в нем будут участвовать все клубы лиги. Мы будем приглашать туда команды из других азиатских стран, включая Японию и Корею, чтобы в будущем могла быть создана Паназиатская лига, - сказал Ротенберг. - При этом мы открыты для обсуждения участия в соревновании команд из европейских стран".
"Наша цель - привлечь в "Кубок Шелкового пути" как можно больше команд. Финансирование участия клубов в нем берет на себя ФХР с китайскими партнерами", - добавил Ротенберг.
По словам председателя совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" Билли Нгока, до 2022 года в новом турнире должны принять участие порядка 10 китайских клубов.
"Сейчас у нас два клуба в ВХЛ. По нашему плану, со следующего года в новом турнире будут команды из Пекина, Шанхая, Синьцзяня, а также из южнокитайских городов Гуанчжоу и Сянгана", - подчеркнул Нгок.