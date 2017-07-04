Горсовет: жилая застройка у новой хоккейной арены в Новосибирске создаст дорожный коллапс

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Строительство жилья рядом с многофункциональной спортивной ареной, которую планируют возвести в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, может привести к обострению и без того сложной дорожной ситуации, так как число жителей на территории вырастет на 30 тыс. человек. Такое мнение озвучил во вторник в ходе заседания рабочей группы при правительстве региона председатель городского Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

"Никто из Совета депутатов не ставит под сомнение необходимость строить арену такого масштаба, объект Новосибирской области нужен. Но мы выступаем за строительство арены и парка без жилой застройки. В концепции освоения территории не рассматриваются жилые дома в соседнем микрорайоне на 8,5 тыс. человек. Если в год будет проводиться 150 мероприятий, и при этом арена вмещает до 13 тыс. человек, плюс 30 тыс. жителей появятся дополнительно, и без того тяжелая ситуация с пробкой станет крайне тяжелой", - сказал Асанцев.

Участок, о котором идет речь, расположен на пересечении трех улиц на левом берегу Оби и съезда на Октябрьский мост, ведущий на правый берег реки.

Асанцев добавил, что концепция жилой застройки территории, прилегающей к многофункциональной арене, подразумевает строительство объектов социальной инфраструктуры - двух крупных школ, четырех детских садов, поликлиники, дорожной развязки. "Нагрузка на городской бюджет будет выше стоимости ледовой арены (предварительно строительство объекта оценивается в 4,5 млрд рублей - прим. ТАСС)", - отметил Асанцев.

Он добавил, что члены Горсовета не считают берег Оби оптимальной площадкой для строительства арены. В качестве альтернативного варианта размещения будущего спортивного объекта Асанцев предложил территорию рядом с экспоцентром, который располагается недалеко от аэропорта Толмачево.

Проект арены

Компания "Парк чемпионов" во вторник представила властям Новосибирской области эскизный проект многофункциональной арены. Ее общая площадь составит 35 тыс. квадратных метров, высота - 34,6 метра. Более 600 квадратных метров помещений будет отведено для местной хоккейной команды "Сибирь". В проекте есть автономное тренировочное поле, которое будет работать независимо от основной арены.

Предполагается, что помимо турниров по хоккею в здании будут проводиться соревнования по боксу, водным видам спорта, в том числе виндсерфингу, а также концерты. Арена будет вмещать до 12 тыс. человек.

Центр градостроительных компетенций РАНХиГС разработал проект комплексного освоения территории, где будет находиться арена. Согласно плану, в окрестностях спортивного объекта разместится девять кварталов, а также спортивные и молодежные площадки смешанного пользования. Директор центра Ирина Ирбитская сообщила, что жилье, построенное в рамках проекта, будет ориентировано на студентов, а 30% площади займет пешеходно-парковая зона.

Многофункциональная арена рассчитана на 150 массовых мероприятий в год. Жилая и коммерческая застройка территории запланирована на 16,8 тыс. человек.