Россиянка Александрова проиграла испанке Мугурусе в первом круге Уимблдона

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила испанке Гарбинье Мугурусе, "посеянной" на турнире под 14-м номером, в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 23-летней Мугурусы. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
В следующем круге Мугуруса встретится с победительницей матча между бельгийкой Яниной Викмайер и представительницей Украины Катериной Бондаренко.
Уимблдон завершится 16 июля.