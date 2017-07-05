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Ростуризм: подготовка гостиниц к ЧМ-2018 идет в плановом режиме

Спорт
5 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее газета "Известия" сообщила о нехватке гостиниц в России для размещения болельщиков

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Болельщик сборной Мексики

Болельщик сборной Мексики

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Подготовка гостиниц в регионах, в которых пройдет чемпионат мира по футболу в 2018 году, идет в плановом режиме, места размещения будут достроены в срок. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Олега Сафонова.

"В рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу... строится целый ряд новых гостиниц. Эта работа ведется в плановом порядке, под постоянным контролем, и должна быть завершена в срок", - сказал он.

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По словам главы Ростуризма, нет никаких оснований для беспокойства по поводу размещения болельщиков в регионах - организаторах ЧМ-2018, в том числе в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также в республике Мордовия.

"Будет обеспечено достаточно мест для проживания всех гостей этого яркого спортивного события", - подчеркнул Сафонов. 

Ранее газета "Известия" сообщила о нехватке гостиниц в России для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Отмечалось, что дефицит мест для ночлега зафиксирован в шести регионах из 11, принимающих матчи.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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