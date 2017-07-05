Ростуризм: подготовка гостиниц к ЧМ-2018 идет в плановом режиме

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Подготовка гостиниц в регионах, в которых пройдет чемпионат мира по футболу в 2018 году, идет в плановом режиме, места размещения будут достроены в срок. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Олега Сафонова.

"В рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу... строится целый ряд новых гостиниц. Эта работа ведется в плановом порядке, под постоянным контролем, и должна быть завершена в срок", - сказал он.

По словам главы Ростуризма, нет никаких оснований для беспокойства по поводу размещения болельщиков в регионах - организаторах ЧМ-2018, в том числе в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также в республике Мордовия.

"Будет обеспечено достаточно мест для проживания всех гостей этого яркого спортивного события", - подчеркнул Сафонов.

Ранее газета "Известия" сообщила о нехватке гостиниц в России для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Отмечалось, что дефицит мест для ночлега зафиксирован в шести регионах из 11, принимающих матчи.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.