Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в Сочи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России имеет хорошие шансы на победу в выборах организатора чемпионата мира 2019 года среди мужчин. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Сейчас сложно что-то прогнозировать, конкуренция достаточно высокая, - сказал Мутко. - Будем работать, чтобы сегодня любители бокса могли порадоваться участию здесь в соревнованиях выдающихся боксеров. Тем более, что в последние годы нас радуют наши боксеры, у нас есть олимпийские чемпионы - тот же Женя Тищенко, и чемпионы мира. Надеюсь, что мы сможем успешно провести эту заявку".

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин в Сочи.