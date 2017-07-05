Мутко: российские телеканалы могут заплатить за телеправа ЧМ-2018 не больше $40 млн

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские телеканалы не в состоянии заплатить за телевизионные права чемпионата мира по футболу 2018 года больше $38-40 млн. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Нам вообще 110 миллионов поставили за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем. Максимум 38 - 40 миллионов", - сказал Мутко.