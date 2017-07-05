Веснина уступила белоруске Азаренко во втором круге Уимблдона

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина не сумела выйти в третий круг Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн), уступив белоруске Виктории Азаренко.
Азаренко победила россиянку, "посеянную" на турнире под 15-м номером, в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
В третьем круге Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон, которая в матче второго круга была сильнее латвийской теннисистки Анастасии Севастовой (18).
Уимблдон завершится 16 июля.