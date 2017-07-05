Южноафриканский футболист Нтутхуко Радебе погиб в ДТП в возрасте 23 лет

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Южноафриканский футболист бельгийского "Эйпена" Нтутхуко Радебе погиб в автомобильной аварии в Южной Африке. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Инцидент произошел во вторник. 23-летний защитник попал в аварию недалеко от своего дома в Южной Африке.
"Команда, руководство, все сотрудники и болельщики "Эйпена" потеряли хорошего друга, - говорится в заявлении бельгийской команды. - Его доброта, его преданность, его чувство юмора заработали ему огромное уважение. Нтутхуко Радебе навсегда останется членом семьи "Эйпена".
Радебе является одним из трех южноафриканских воспитанников катарской Академии спортивного мастерства ASPIRE. В 2012 году он стал игроком "Эйпена". В прошедшем сезоне он провел два матча в составе команды.