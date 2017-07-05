Серебряный футбольный мяч к ЧМ-2018 изготовят на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Мастера из Челябинской области к чемпионату мира по футболу 2018 года изготовят серебряный мяч и 12 памятных знаков к открытию стадионов в городах - организаторах мирового первенства. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Арт-Грани", где будут изготовлены сувениры к предстоящему турниру.

"Серебряный футбольный мяч диаметром 300 мм будет выполнен из серебра 925 пробы по прототипу мяча стандартов ФИФА. Высота изделия вместе с подставкой составит 750 мм. На мяче изображены футбольные арены, названия городов, стадионов и год проведения ЧМ-2018 в России", - сказали в пресс-службе, не уточнив, кому будет подарен серебряный мяч в дни проведения мирового первенства.

Ранее уральские мастера отчеканили килограммовую памятную монету из серебра в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. В 2014 году была изготовлена монета "Крым-2014" в честь воссоединения Крыма и России. На аверсе был изображен портрет Владимира Путина, на реверсе - карта Крыма.

Первый экземпляр был передан президенту РФ. Сейчас он находится в музее Кремля. Всего в коллекции было выпущено 25 штук, все они проданы и находятся в частных собраниях не только в России, но и в США и Европе.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.