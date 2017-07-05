Чемпион мира по тхэквондо Храмцов перейдет в олимпийский вес до 80 кг

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россиянин Максим Храмцов, ставший чемпионом мира 2017 года по тхэквондо в весе до 74 кг, собирается выступать в олимпийской весовой категории до 80 кг. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг, став первым в истории мужской сборной России чемпионом мира.

"Чемпионат мира был последним соревнованием, где я выступал в весовой категории до 74 кг, - сказал Храмцов. - Теперь перехожу в олимпийскую категорию до 80 кг: надо набирать вес, мышечную массу. Там уже совершенно другая физика, спортсмены посильнее уже, повыше".

Чемпион мира рассказал, что новый двухдневный формат проведения соревнований приводит к потере концентрации. "Для меня лучше, когда соревнования проводятся в один день, - отметил Храмцов. - На чемпионате мира в первый день я был на кураже: бой за боем проходил уверенно. А на второй день - немного расслабился: осознал, что полуфинал и борьба за медали".

Россияне на завершившемся турнире в южнокорейском Муджу заняли четвертое место в общекомандном зачете, завоевав семь медалей - золото, четыре серебра и две бронзы.