Шляпников: российские волейболисты потеряли концентрацию в третьем сете матча с канадцами

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Волейболисты сборной России потеряли концентрацию в концовке стартового матча финального этапа Мировой лиги против команды Канады и не смогли продемонстрировать ожидаемый уровень. Такое мнение после игры высказал главный тренер российской сборной Сергей Шляпников, слова которого приводит пресс-служба турнира.
В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0-3.
"В первых двух сетах мы играли на равных, и мы могли выиграть в любом из них. Но, к сожалению, мы не сделали этого, а в третьем сете потеряли концентрацию, не показав уровень, которого ждут от сборной России", - сказал Шляпников.
Капитан сборной России Дмитрий Ковалев отметил, что каждый из членов сборной допустил много ошибок в матче с канадцами. "Очевидно, что сегодня вся команда совершала слишком много ошибок. Это то, над чем нам предстоит хорошо поработать, если мы хотим добиться у спеха в следующих матчах", - сказал Ковалев.
Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Для выхода в плей-офф россиянам необходима победа со счетом 3-0.