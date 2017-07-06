Шляпников: российские волейболисты потеряли концентрацию в третьем сете матча с канадцами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Волейболисты сборной России потеряли концентрацию в концовке стартового матча финального этапа Мировой лиги против команды Канады и не смогли продемонстрировать ожидаемый уровень. Такое мнение после игры высказал главный тренер российской сборной Сергей Шляпников, слова которого приводит пресс-служба турнира.

В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0-3.

"В первых двух сетах мы играли на равных, и мы могли выиграть в любом из них. Но, к сожалению, мы не сделали этого, а в третьем сете потеряли концентрацию, не показав уровень, которого ждут от сборной России", - сказал Шляпников.

Капитан сборной России Дмитрий Ковалев отметил, что каждый из членов сборной допустил много ошибок в матче с канадцами. "Очевидно, что сегодня вся команда совершала слишком много ошибок. Это то, над чем нам предстоит хорошо поработать, если мы хотим добиться у спеха в следующих матчах", - сказал Ковалев.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Для выхода в плей-офф россиянам необходима победа со счетом 3-0.