Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шляпников: российские волейболисты потеряли концентрацию в третьем сете матча с канадцами

Спорт
6 июля, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам главного тренера сборной России, волейболисты не смогли продемонстрировать ожидаемый уровень игры

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Волейболисты сборной России потеряли концентрацию в концовке стартового матча финального этапа Мировой лиги против команды Канады и не смогли продемонстрировать ожидаемый уровень. Такое мнение после игры высказал главный тренер российской сборной Сергей Шляпников, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Смотрите также
Александр Яременко

ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидное

В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0-3.

"В первых двух сетах мы играли на равных, и мы могли выиграть в любом из них. Но, к сожалению, мы не сделали этого, а в третьем сете потеряли концентрацию, не показав уровень, которого ждут от сборной России", - сказал Шляпников.

Капитан сборной России Дмитрий Ковалев отметил, что каждый из членов сборной допустил много ошибок в матче с канадцами. "Очевидно, что сегодня вся команда совершала слишком много ошибок. Это то, над чем нам предстоит хорошо поработать, если мы хотим добиться у спеха в следующих матчах", - сказал Ковалев.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Для выхода в плей-офф россиянам необходима победа со счетом 3-0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
2
США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДР
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
5
Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"
6
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов
7
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
Темы дня
Реклама