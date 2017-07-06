"Спартак" проведет матчи КХЛ сезона-2017/18 на арене "ВТБ Ледовый дворец"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" договорился о проведении всех домашних матчей в сезоне-2017/18 на арене "ВТБ Ледовый дворец". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Красно-белые в регулярном чемпионате проведут 28 домашних матчей.

Для болельщиков "Спартака" предусмотрены 14 вариантов абонементов. Цена самого дешевого - 3 тыс. рублей, самого дорогого - 98 тыс. рублей. Также предусмотрены скидки от 10 до 50% для пенсионеров, школьников, студентов, владельцев абонементов прошлых сезонов и владельцев абонементов футбольного "Спартака".

В прошлом сезоне домашними аренами красно-белых были "ВТБ Ледовый дворец" и Малая спортивная арена в Лужниках.

Календарь регулярного сезона КХЛ-2017/18 будет обнародован 12 июля. Арена "ВТБ Ледовый дворец" вмещает 12 тысяч мест.