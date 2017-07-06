Кузнецова победила Макарову и вышла в третий круг Уимблдона

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Светлана Кузнецова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Кузнецова, "посеянная" на турнире под 7-м номером, победила Макарову со счетом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
В третьем раунде Кузнецова сыграет с победительницей матча между Варварой Лепченко (США) и Полиной Херцог (Словения).
Уимблдон завершится 16 июля.