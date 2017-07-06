Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова победила Макарову и вышла в третий круг Уимблдона

Спорт
6 июля, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В третьем раунде россиянка сыграет с победительницей матча между Варварой Лепченко (США) и Полиной Херцог (Словения)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/NIC BOTHMA

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Светлана Кузнецова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Кузнецова, "посеянная" на турнире под 7-м номером, победила Макарову со счетом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В третьем раунде Кузнецова сыграет с победительницей матча между Варварой Лепченко (США) и Полиной Херцог (Словения).

Уимблдон завершится 16 июля.

Смотрите также

Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне

Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге Уимблдона

Россиянин Донской уступил немцу Звереву в первом круге Уимблдона

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Кремль не комментирует информацию СМИ о якобы поставленных в Крым турбинах Siemens
3
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
4
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
5
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
6
Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет 10 часов
7
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
Темы дня
Реклама