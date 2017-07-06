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Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне

Спорт
6 июля, 13:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

После поражения от бельгийца Рубена Бемельманса во втором круге турнира российский теннисист, собирая вещи, достал из сумки кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA/AELTC/Joe Toth

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Международной федерации тенниса (ITF) Том Моран.

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"Медведев получил штраф за три нарушения, которые квалифицируются как "неспортивное поведение". Предупреждение [во время игры] - $4 тыс., общие штрафные санкции - $3 тыс. и поведение после матча - $7,5 тыс. В итоге Медведев оштрафован на общую сумму $14,5 тыс.", - сказал Моран.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 в пользу бельгийца.

По ходу встречи 21-летний Медведев проигрывал по сетам 0-2, но сумел сравнять счет. В решающей партии при счете 2:0 в свою пользу россиянин проиграл гейм на своей подаче. После этого он вызвал супервайзера и попросил поменять судью на вышке из-за предвзятого к нему отношения. Но он на эту просьбу получил отказ и игра продолжилась.

Медведев проиграл пятый сет со счетом 3:6. После он подошел к судье и пожал ей руку. Затем он, собирая вещи, достал из сумки кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки.

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