Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Международной федерации тенниса (ITF) Том Моран.

"Медведев получил штраф за три нарушения, которые квалифицируются как "неспортивное поведение". Предупреждение [во время игры] - $4 тыс., общие штрафные санкции - $3 тыс. и поведение после матча - $7,5 тыс. В итоге Медведев оштрафован на общую сумму $14,5 тыс.", - сказал Моран.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 в пользу бельгийца.

По ходу встречи 21-летний Медведев проигрывал по сетам 0-2, но сумел сравнять счет. В решающей партии при счете 2:0 в свою пользу россиянин проиграл гейм на своей подаче. После этого он вызвал супервайзера и попросил поменять судью на вышке из-за предвзятого к нему отношения. Но он на эту просьбу получил отказ и игра продолжилась.

Медведев проиграл пятый сет со счетом 3:6. После он подошел к судье и пожал ей руку. Затем он, собирая вещи, достал из сумки кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки.