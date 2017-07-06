Поветкин вернулся в рейтинг Международной боксерской федерации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин, выступающий в супертяжелой весовой категории, вернулся в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF), заняв 13-е место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

В ночь на 2 июля 37-летний россиянин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.

Владельцем пояса IBF в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа, следом за ним в обновленном рейтинге идут болгарин Кубрат Пулев (второе место), камерунец Карлос Такам (третье), румын Кристиан Хаммер (четвертое) и украинец Владимир Кличко (пятое). Первая позиция формально считается вакантной.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов ВБС и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. ВБС рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.