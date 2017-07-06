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Боксер Лебедев заявил, что не настраивается на нокаут в бою против Флэнэгана

Спорт
6 июля, 16:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Поединок пройдет 9 июля в Екатеринбурге

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев не будет настраиваться на нокаут в бою против австралийца Марка Флэнэгана. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Титульный поединок Лебедев - Флэнэган пройдет 9 июля в Екатеринбурге.

"Очень часто слышу этот вопрос, но отвечаю на него как большинство. Никогда не настраиваюсь на нокаут, это плохая штука. Я выйду, чтобы показать то, на что наработал, и постараюсь доставить зрителям удовольствие", - сказал Лебедев.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.

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