Боксер Лебедев заявил, что не настраивается на нокаут в бою против Флэнэгана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев не будет настраиваться на нокаут в бою против австралийца Марка Флэнэгана. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Титульный поединок Лебедев - Флэнэган пройдет 9 июля в Екатеринбурге.

"Очень часто слышу этот вопрос, но отвечаю на него как большинство. Никогда не настраиваюсь на нокаут, это плохая штука. Я выйду, чтобы показать то, на что наработал, и постараюсь доставить зрителям удовольствие", - сказал Лебедев.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.