Суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его дисквалификацию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) в Лозанне о сохранении его дисквалификации. Об этом сообщил адвокат Платини Винсент Солари, которое цитирует французское издание Le Parisien.

"Платини разочарован решением суда, - сказал адвокат. - Он считает, что его несправедливо наказали и эта несправедливость продолжается".

В конце 2015 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и Платини были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. В мае 2016 года КАС отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

Согласно Конституции Швейцарии, Федеральный суд является высшей судебной инстанцией по гражданским, уголовным, административным и конституционным делам. Этот суд полномочен отменить решение арбитражного суда, но он не может сам вынести новое решение по существу вопроса.